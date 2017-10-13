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"الأوقاف": خطبة الجمعة القادمة حول "أثر الإيمان"

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مصراوي Masrawy

"الأوقاف": خطبة الجمعة القادمة حول "أثر الإيمان"

02:11 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

خطبة الجمعة

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة يوم الجمعة المقبلة في المساجد التابعة للوزارة بعنوان ( الإيمان وأثره في تحقيق السكينة للفرد والمجتمع).

وناشدت الوزارة، في بيان لها اليوم، أئمتها الألتزام بموضوع الخطبة وألا يتجاوز وقتها 20 دقيقة مؤكدة ثقتها في التزامهم مراعاة لظروف المجتمع وتفعيلا لجهود تصويب الخطاب الديني.

وأشارت إلى أهمية الإيمان بكل أشكاله من أجل استقرار الفرد ونهضة المجتمع، مشيرة إلى أن الإيمان الحقيقي ما يدعمه العمل الصالح معلنة أنها ستقوم بنشر الخطبة الاسترشادية حول هذا الموضوع في وقت لاحق ليستفيد منه الأئمة.

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