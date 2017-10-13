تنفيذ 6 قرارات إزالة وضبط 350 مخالفة مرورية بالجيزة
تنفيذ 6 قرارات إزالة وضبط 350 مخالفة مرورية بالجيزة
02:10 م الجمعة 13 أكتوبر 2017
مديرية أمن الجيزة
كتب - علاء عمران:
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بقيادة اللواء هشام العراقي، مدير الأمن حملة أمنية لفرض السيطرة الأمنية بنطاق المحافظة.
وأسفرت الجهود في مجال المرافق عن ضبط ورفع 475 حالة إشغال طريق، كما تم تنفيذ 6 قرارات إزالة.
كما تم ضبط 350 مخالفة مرورية في مجال المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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