القبض على تاجر مواشي لاتجاره في العملة وبحوزته 30 ألف دولار و23 ألف ريال سعودي

كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث الأموال العامة بالبحيرة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الجمعة، إن تحريات قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن البحيرة أكدت قيام " خيرى . إ . ع " 50 عاما تاجر مواشى - ومقيم قرية بالمحمودية ، بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي متخذاً من محل إقامته مسرحاً لمزاولة نشاطه .

وأضاف البيان، انه عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته مبالغ مالية قدرها ( 30000 دولار أمريكي ، 23090 ريال سعودي ، 114900 جنيه مصري) ، وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

