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حملة مرورية موسعة لضبط السائقين المخالفين بالجيزة

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مصراوي Masrawy

حملة مرورية موسعة لضبط السائقين المخالفين بالجيزة

02:04 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

حملة مرورية موسعة لضبط السائقين المخالفين بالجيزة

حملة مرورية

كتب - علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، تحت إشراف اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة حملاتها المكبرة بجميع شوارع وميادين المحافظة لمتابعة الحركة المرورية وضمان سيولتها.

وضبطت الحملة خلال 24 ساعة 7500 مخالفة مرورية تنوعت بين انتظار خاطئ وسير عكس الاتجاه، وسير دون حمل رخصة قيادة والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة وعدم الصلاحية الفنية للسيارة ومخالفات مطالع ومنازل الكباري، وعدم صلاحية الأنوار الأمامية والخلفية وأنوار الموضع وعدم استخدام حزام الأمان، وحملة سرفيس، وعدم الصلاحية الفنية للسيارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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