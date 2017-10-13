حملة مرورية موسعة لضبط السائقين المخالفين بالجيزة
حملة مرورية موسعة لضبط السائقين المخالفين بالجيزة
02:04 م الجمعة 13 أكتوبر 2017
حملة مرورية
كتب - علاء عمران:
شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، تحت إشراف اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة حملاتها المكبرة بجميع شوارع وميادين المحافظة لمتابعة الحركة المرورية وضمان سيولتها.
وضبطت الحملة خلال 24 ساعة 7500 مخالفة مرورية تنوعت بين انتظار خاطئ وسير عكس الاتجاه، وسير دون حمل رخصة قيادة والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة وعدم الصلاحية الفنية للسيارة ومخالفات مطالع ومنازل الكباري، وعدم صلاحية الأنوار الأمامية والخلفية وأنوار الموضع وعدم استخدام حزام الأمان، وحملة سرفيس، وعدم الصلاحية الفنية للسيارة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.
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