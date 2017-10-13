حملة أمنية لرفع الإشغالات بشوارع الجيزة

كتب - علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بقيادة اللواء هشام العراقي، مدير الأمن، حملة أمنية مكبرة لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام.

وتمكنت الحملة من رفع 30 حالة إشغال طريق بالعجوزة، و 830 حالة إشغال طريق، وفي الجيزة فقد تم رفع 4 حالات إشغال طريق، وتنوعت تلك الإشغالات ما بين مقاعد وترابيزات وموازين ودراجات بخارية وشمسيات وعربات فاكهة، وشاشات عرض، وسماعات، وغرز شاي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات.