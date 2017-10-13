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إصابة سائق وطفل في تصادم سيارتي أجرة بسوهاج

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مصراوي Masrawy

إصابة سائق وطفل في تصادم سيارتي أجرة بسوهاج

02:01 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

إصابة سائق وطفل في تصادم سيارتي أجرة بسوهاج

ارشيفية

سوهاج – عمار عبدالواحد:

أصيب سائق وطفل بإصابات متفرقة، في حادث تصادم سيارتي أجرة، اليوم الجمعة، بناحية آبار الملك دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، إخطارًا من مركز شرطة أخميم بوقوع حادث تصادم بناحية آبار الملك دائرة المركز.

تبين أنه أثناء سير السيارة رقم (هـ ق أ 5289 أجرة سوهاج) ميكروباص قيادة خالد محمد الزهري 24 عامًا سائق بطريق فرعي فوجئ بالسيارة رقم (هـ ق أ 4931 أجرة سوهاج) "تاكسي" قيادة كرم محمود أبو زيد 44 عامًا سائق ترجع للخلف ولم يستطع مفاداتها فاصطدم بها.

نتج عن الحادث إصابة كلاً من قائد السيارة الثانية بجرح رضي بالجبهة "والطفل عماد ياسر ناصر 5 سنوات بجرح رضي أعلى الجبهة "من مستقل السيارة الثانية" تم نقله لمستشفى الدولي.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 14051 جنح المركز لسنة 2017.

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