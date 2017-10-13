غدا.. قطع الكهرباء عن 8 قرى بميت غمر في الدقهلية

الدقهلية- رامي القناوي:

أعلن مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، قطع التيار الكهربائي غدا السبت لمدة 3 ساعات عن 8 قرى لوجود أعمال صيانة بمحولات مركز كفر شكر والمغذية لعدد من قرى ميت غمر.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مركز ومدينة ميت غمر خطاب شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء قطاع جنوب الدقهلية بشأن قطع التيار عن قرى البر الغربي بصهرجت الكبرى، قرية ميت العز، كفر ميت العز، عزبة أبوالعينين، قرية هلا، كفر الشيخ هلال القيطون، قرية الحاكمية.

وقال البيان إن التيار الكهربئ سيتم فصلة بدءا من الثامنة من صباح السبت حتى الحادية عشر عقب انتهاء أعمال الصيانة.