إحالة أطقم طبية بوحدة صحية للتحقيق في المنوفية
إحالة أطقم طبية بوحدة صحية للتحقيق في المنوفية
01:58 م الجمعة 13 أكتوبر 2017
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المنوفية - مروة فاضل:
قرر الدكتور ماهر عثمان وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، إحالة طاقم النوبتجية بالوحدة الصحية "ابني بيتك" والمركز الصحي في السادات، وانتدابهم إلى مركز شبين الكوم لحين الانتهاء من التحقيقات.
جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لوكيل الوزارة بمدينة السادات، وتبين إغلاق الوحدة الصحية والمركز الصحي.
كما قرر صرف مكافأة 10 أيام لمشرفة التمريض وممرض باستقبال مستشفى السادات المركزي، لتفانيهم في العمل.
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