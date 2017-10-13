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موانئ بورسعيد تستقبل 24 سفينة حاويات وبضائع

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مصراوي Masrawy

موانئ بورسعيد تستقبل 24 سفينة حاويات وبضائع

01:56 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

موانئ بورسعيد تستقبل 24 سفينة حاويات وبضائع

ارشيفية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، أنها تعمل بشكل طبيعي، ووصول إجمالي الحركة إلى 24 سفينة.

وأشارت في بيان لها، اليوم الجمعة، إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينة، وموجود على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات، وسجل الميناء أيضًا دخول سفينة بضائع عامة ومغادرة سفينة وموجود على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة، بينما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن حاويات وموجود على الأرصفة 3 سفن حاويات ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

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