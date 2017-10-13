مدير حملة مشيرة خطاب يطالب بالتصويت العلني في انتخابات اليونسكو

​باريس- أ ش أ:

أعرب السفير محمد العرابي مدير الحملة الانتخابية للسفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر لمنصب مدير العام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، عن اعتقاده بأن السفيرة خطاب يمكنها الفوز بجولة الإعادة المرتقبة اليوم أمام المرشحة الفرنسية أودري أزولاي والتي ستسمح باختيار المنافس للمرشح القطري في المرحلة الخامسة والأخيرة من انتخابات اليونسكو.

وقال السفير العرابي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط-: "قمنا بدورنا وبذل كل أعضاء الفريق المصري أقصى جهد ممكن".

وحول تفتيت الأصوات في المجموعتين العربية والإفريقية، شدد العرابي على ضرورة المطالبة بأن يكون التصويت على المناصب الدولية علنيا وليس سريا، مضيفا "إذا كانت الدول الغربية تنادي بالديمقراطية والشفافية فعلينا أن نسلك في الانتخابات نفس الشىء في هذه المنصب الرفيعة".

وانتقد فكرة التصويت السري الذي يملكه المندوب الممثل للدولة ولا يعرف أحد لمن صوت، مؤكدا أن كل تلك الأمور تحتاج إلى إصلاح وإعادة نظر، مشيرا إلى أن وجود مديرة مصرية على رأس اليونسكو من شأنه الدفع لإجراء هذه الإصلاحات.

وقال السفير العرابي إنه آن الآوان أن ننسى الماضي وننظر للموقعة القادمة، مشيرا إلى أن ما حدث من المجموعة العربية انعكاسه واضح وبلغ درجة أن دولتين عربيتين يمكنهما المنافسة في الجولة الأخيرة.

وشدد العرابي على ضرورة التوافق العربي في مثل هذه المناصب، متوقعا أن يكون لانتخابات اليونسكو انعكاسات على النظام الاقليمي والعالمي وبالتالي سننتظر النتيجة وبالتأكيد ستكون هناك دراسة وافية لنتائج هذه الانتخابات.