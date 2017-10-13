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«شيفروليه» تطور «كمارو»

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«شيفروليه» تطور «كمارو» «شيفروليه» تطور «كمارو»

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تعكف شركة "شيفروليه" الأمريكية على بناء نموذج جديد من سيارتها الرياضية الخارقة "كمارو"، لاسيما فيما يتعلق بإضافة بعض التقنيات الخاصة بالقيادة.

وبحسب موقع "ذا نيوز ويل"، فإن الشركة الأمريكية دعمت النسخة الجديدة من "كمارو" بالعديد من المميزات التقنية، والتي ترجح كفتها بشكل رئيسي كواحدة من أسرع السيارات في العالم.

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وتسعى الشركة الأمريكية لزيادة قدرات "كمارو" التنافسية بشكل رئيسي في الأشهر المقبلة، لاسيما في ظل وجودة منافسة قوية من إصدارات عديدة على رأس سلسلة "مرسيدس AMG” الرياضية الخارقة.

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