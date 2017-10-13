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محافظ المنوفية يوافق على تخصيص مقر الأكاديمية المهنية للمعلمين بشبين الكوم

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مصراوي Masrawy

محافظ المنوفية يوافق على تخصيص مقر الأكاديمية المهنية للمعلمين بشبين الكوم

01:40 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

محافظ المنوفية يوافق على تخصيص مقر الأكاديمية المهنية للمعلمين بشبين الكوم

الدكتور هشام عبدالباسط

المنوفية - مروة فاضل:

وافق الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، اليوم الجمعة، على تخصيص مقر للأكاديمية المهنية للمعلمين بإحدى الوحدات بمساكن السوق بشبين الكوم.

وأكد، الدكتور عبدالله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن الأكاديمية المهنية للمعلمين تختص بكافة التدريبات الخاصة بالمعلمين على مدار العام، لضمان جودة منظومة التنمية المهنية للمعلمين وتطويرها لتمكين أعضاء هيئة التعليم من تطبيق استراتيجيات وآليات متطورة في ضوء نتائج البحوث الحديثة والكوادر المؤهلة وشراكة فاعلة مع كليات التربية والمؤسسات المعنية.

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