غدر وتهشيم رأس وقطع أصبع.. تفاصيل جريمة الانتقام داخل ملاهي بالبدرشين

كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الجمعة، التفاصيل الكاملة لمقتل عامل داخل ملاهي بمركز البدرشين منذ 3 أيام.

تلقى اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة عامل يدعى حسين حمدي 27 سنة، مسجاة أعلى سرير غرفة بملاهي نادي النيل، وبها آثار دماء بالأنف والأذنين، وبتر من أصبع اليد اليمنى، واكتشاف والدته "مالكة الملاهي" سرقة مبلغ 800 جنيه وهاتفه المحمول.

وجه اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث ترأسه العميد ناجي كامل، رئيس مباحث جنوب الجيزة، والعقيد ضياء رفعت، مدير قسم مكافحة جرائم النفس.

توصلت تحريات العميد خالد فهمي، مأمور قسم البدرشين، إلى أن مرتكب الواقعة يدعى "محمود"، 22 سنة، عامل بنفس الملاهي، خاصة أنه اعتاد المبيت مع الضحية، وأنه يختبئ لدى إحدى شقيقاته بمحافظة البحيرة.

توجهت مأمورية بقيادة العقيد علي بد الرحمن، مفتش مباحث البدرشين والعياط، والرائد مصطفى مخلوف، رئيس المباحث، إلى مقر اختباءه بالتنسيق مع أمن البحيرة، وأمكن ضبطه.

أمام اللواء محمود عبد التواب، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أقر المتهم بارتكاب الجريمة، وأنه سبق وطالب المجني عليه بزيادة أجره إلا أنه تعدى عليه بالضرب والإهانة، مما دفعه لترك العمل، وعقد النية على الانتقام منه.

وأشار المتهم إلى أنه عاد إلى العمل منذ 4 أيام، واستغل استغراق المجني عليه في النوم، وغافله وتعدى عليه بقطعة حديدية على رأسه ويده، واستولى على المسروقات، وفر هاربًا، لافتا بأنه تخلص من أداة الجريمة بمكان الوقعة، وأمكن ضبط الهاتف ومبلغ 280 جنيها، حيث أنفق الباقي.