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القبض على المطرب رامي صبري بتهمة التهرب من "الخدمة العسكرية"

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مصراوي Masrawy

القبض على المطرب رامي صبري بتهمة التهرب من "الخدمة العسكرية"

01:37 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

القبض على المطرب رامي صبري

كتب- علاء عمران:

قال مصدر أمني مسؤول بمدرية أمن القاهرة، إن ضباط مباحث قسم شرطة المعادي ألقوا القبض على المطرب رامي صبري، تنفيذًا لقرار ضبط وإحضار صادر ضده.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الجمعة، أن المطرب رامي صبري صدر ضده قرار ضبط وإحضار من النيابة العسكرية، لعدم تنفيذه الخدمة العسكرية..

وأوضح المصدر، أنه تم وضع رامي صبري، داخل الحجز بعد تسليم كل متعلقاته الشخصية لأمانات القسم، وسيتم تسليمه للشرطة العسكرية، أو إرساله غدًا مع مندوب من قوات قسم الشرطة.

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