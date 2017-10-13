ألمانيا تأسف لعزم الولايات المتحدة وإسرائيل الانسحاب من اليونسكو
ألمانيا تأسف لعزم الولايات المتحدة وإسرائيل الانسحاب من اليونسكو
01:39 م الجمعة 13 أكتوبر 2017
اليونسكو
برلين - (د ب أ):
أعربت الحكومة الألمانية عن أسفها لعزم الولايات المتحدة وإسرائيل الخروج من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الجمعة في برلين: "نرى أن هذه الخطط تبعث برسالة خاطئة".
وذكر المتحدث أن اليونسكو تعمل من أجل السلام والتفاهم حتى في أوقات الأزمات، مضيفا أنه من المهم للغاية لذلك أن تتمتع المنظمة بكفاءة عالية وموثوقية.
يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل أعلنتا أمس الخميس بصورة مفاجئة انسحابهما من اليونسكو، متهمين المنظمة بالتحيز ضد إسرائيل عقب قبول عضوية فلسطين وسلسلة أخرى من القرارات.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
أوساط اقتصادية ألمانية تخشى من انتكاسة العلاقات التجارية مع إيران
-
ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في كاليفورنيا إلى 31 قتيلا
-
دبلوماسي روسي: انسحاب واشنطن من اليونسكو لن يضر بهيبتها الدولية
-
حول العالم في 24 ساعة
إعلان
إعلان