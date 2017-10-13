الشرطة الهندية تعلن مقتل وإصابة 5 ضباط برصاص انفصاليين

نيودلهي - أ ش أ

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الجمعة، مقتل ضابط شرطة وإصابة أربعة آخرين بطلقات انفصاليين بمنطقة جوركا الكائنة بولاية بنغال الغربية والتي يطالب سكانها بدولة مستقلة.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن مسؤول شرطي قوله إن قوات الشرطة تعرضت للهجوم ليل أمس الخميس بأطراف قرية "دارجلينج" التي توجهت إليها بعد ورود معلومات بقيام "جبهة تحرير شعب الجوركا" بتخزين أسلحة في أحد المخابئ، مضيفا أن الشرطة تبحث عن مرتكبي الهجوم.

يذكر أن المنطقة يسكنها شعب الجوركا، من ذوي الأصل النيبالي، وكانت جبهة التحرير نظمت مؤخرا إضرابا استمر لأسابيع للمطالبة بدولة منفصلة