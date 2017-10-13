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الأمن التونسي يفكك خلية تكفيرية يشتبه في انتمائهم لتنظيم إرهابي

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مصراوي Masrawy

الأمن التونسي يفكك خلية تكفيرية يشتبه في انتمائهم لتنظيم إرهابي

01:37 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

الأمن التونسي يفكك خلية تكفيرية يشتبه في انتمائهم لتنظيم إرهابي

وزارة الداخلية التونسية

تونس - أ ش أ
تمكنت فرقة البحث والتفتيش بالحرس الوطني بوزارة الداخلية التونسية من تفكيك خلية تكفيرية تتكون من 4 عناصر يعقدون لقاءات سرية ومشبوهة ويستقطبون الشباب لتبني الفكر التكفيري بولاية "بن عروس" شمالي تونس.
وقالت وزارة الداخلية التونسية –في بيان لها اليوم- إنه بتفتيش منازل عناصر الخلية التكفيرية تم العثور على مجموعة من الكتب والمطويات ذات المنحى التكفيري إضافة إلى أجهزة اتصال، مشيرة إلى أنه باستشارة النيابة العامة، قررت اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم بتهمة "الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي".

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