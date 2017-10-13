وزير التنمية المحلية يكرم رئيس حي شرق مدينة نصر
وزير التنمية المحلية يكرم رئيس حي شرق مدينة نصر
01:54 م الجمعة 13 أكتوبر 2017
وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف
القاهرة- أ ش أ:
كرم وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، رئيس حي شرق مدينة نصر بالقاهرة مصطفى عبد العزيز إبراهيم الزيات لجهوده في إحداث نقلة نوعية في الحى خلال الفترة الماضية.
وذكر المكتب الاعلامي لوزارة التنمية المحلية، اليوم الجمعة، أن الوزارة تلقت عدداً من التقارير التي تتضمن رصدا لحل بعض المشكلات بالحي ومنها عمليات رصف الشوارع وإنشاء أسواق جديدة فى منطقتي المنهل والتبة بمدينة نصر.
كما قام رئيس الحي بحملات مستمرة لإزالة المخالفات بكافة مناطق الحي وأزال اشغالات وكافيهات مخالفة كانت استولت على الارصفة الخاصة بالمشاة والتي تتسبب في اختناقات مرورية ، كما نجح فى تجميل عدد من المناطق خاصة بمنطقتي الواحة والفردوس، مما جعله يحصل علي رضاء المواطنين وكان محل رضاء سكان الحي.
وقرر الشريف مشاركة رئيس الحي في الدورة التدريبية التي ستنظمها الوزارة في شهر نوفمبر القادم لمجموعة من رؤساء الأحياء بالمحافظات
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