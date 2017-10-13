أخبار عاجلة

رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات -
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي -
رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري -
رئيس الوزراء للمواطنين: كل يوم أفضل من اللي قبله.. لازم نتفائل -
360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر -
الأخبار - قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ينظم احتفالية لتكريم أبطال حرب أكتوبر -
لعلهم يفقهون - الأئمة الأربعة يوضحون حكم تأخير صلاة السنن -
الأخبار - المتحف المصري الكبير يستقبل تاج عمود أثري للملك بطليموس الثاني -
الأخبار - وزير البترول يبحث مع السفير الإيطالي سبل زيادة الفرص الأستثمارية -
الأخبار - الصحة : إصابة 17 شخصاً فى حريق بمخزن للبويات والمواد البترولية بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وقف مشرف النظافة بحي مصر القديمة لانتشار القمامة حول جامع عمرو بن العاص​

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وقف مشرف النظافة بحي القديمة لانتشار القمامة حول جامع عمرو بن العاص​

01:45 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

وقف مشرف النظافة بحي مصر القديمة لانتشار القمامة حول جامع عمرو بن العاص​

المهندس عاطف عبد الحميد

القاهرة- أ ش أ:

قرر المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، معاقبة المشرف المسئول عن متابعة حالة النظافة حول سور جامع عمرو بن العاص، والذي يدخل ضمن نطاق أحد مربعات حي مصر القديمة، حيث تم نقله إلى ديوان عام المحافظة مع حرمانه من الحوافز لمدة ستة أشهر، لتقصيره وإهماله في أداء عمله وعدم الاستجابة لشكاوى المواطنين، مما نتج عنه انتشار القمامة وسوء حالة النظافة بمحيط المربع الذي يتولى الإشراف عليه.

وأنذر المحافظ رئيس حي مصر القديمة لعدم تكرار مثل هذا التقصير، وشدد عليه بضرورة متابعة مسئولي المربعات داخل نطاق الحي، والتحرك السريع لتلبية شكاوى المواطنين.

وأكد أنه لن يتوانى في معاقبة أي مسئول كبير أو صغير في حالة إهماله وتقصيره، مشيرا إلى أن هناك تقييما ومتابعة مستمرة لأداء رؤساء الأحياء والأجهزة التابعة لهم يقوم على مبدأ الثواب والعقاب، وذلك من خلال المنظومة الإلكترونية التي تنتهجها المحافظة، خاصة بعد تطبيق أحدث أساليب المتابعة وتقسيم الأحياء إلى مربعات يسهل السيطرة عليها من خلال المشرف المسئول، وإمكانية رصد كافة المخالفات بشكل يومي وإزالتها فوراَ.

كما وجه المحافظ بتنظيم حملة مكبرة بالتنسيق بين الحي وهيئة النظافة لرفع كفاءة حالة النظافة وإزالة المخالفات المتراكمة بالمنطقة محل الشكوى بصفة منتظمة وفي أوقات مختلفة على مدار اليوم.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد من العشش حول سور المسجد كانت تستغل لتجميع القمامة وأعمال الفرز، كما شملت الحملة تجديد كامل لجوانب الأرصفة بالشوارع المحيطة والمؤدية للمسجد.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وفد من مجلس النواب يتوجه إلى للمشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني

    أخبار

  • التعليم: تحويل واقعة سحل طالب يتيم بالإسماعيلية للشؤون القانونية

    أخبار

  • مسؤول عسكري أوروبي يبحث في القاهرة سبل دعم التعاون

    أخبار

  • مصدر: إلغاء التعاملات الورقية لنقل الطلاب والمعلمين بين المدارس

    أخبار

إعلان

db964c19da.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر

360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر

الأخبار - المتحف المصري الكبير يستقبل تاج عمود أثري للملك بطليموس الثاني

الأخبار - المتحف المصري الكبير يستقبل تاج عمود أثري للملك بطليموس الثاني

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية