وقف مشرف النظافة بحي مصر القديمة لانتشار القمامة حول جامع عمرو بن العاص​

القاهرة- أ ش أ:

قرر المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، معاقبة المشرف المسئول عن متابعة حالة النظافة حول سور جامع عمرو بن العاص، والذي يدخل ضمن نطاق أحد مربعات حي مصر القديمة، حيث تم نقله إلى ديوان عام المحافظة مع حرمانه من الحوافز لمدة ستة أشهر، لتقصيره وإهماله في أداء عمله وعدم الاستجابة لشكاوى المواطنين، مما نتج عنه انتشار القمامة وسوء حالة النظافة بمحيط المربع الذي يتولى الإشراف عليه.

وأنذر المحافظ رئيس حي مصر القديمة لعدم تكرار مثل هذا التقصير، وشدد عليه بضرورة متابعة مسئولي المربعات داخل نطاق الحي، والتحرك السريع لتلبية شكاوى المواطنين.

وأكد أنه لن يتوانى في معاقبة أي مسئول كبير أو صغير في حالة إهماله وتقصيره، مشيرا إلى أن هناك تقييما ومتابعة مستمرة لأداء رؤساء الأحياء والأجهزة التابعة لهم يقوم على مبدأ الثواب والعقاب، وذلك من خلال المنظومة الإلكترونية التي تنتهجها المحافظة، خاصة بعد تطبيق أحدث أساليب المتابعة وتقسيم الأحياء إلى مربعات يسهل السيطرة عليها من خلال المشرف المسئول، وإمكانية رصد كافة المخالفات بشكل يومي وإزالتها فوراَ.

كما وجه المحافظ بتنظيم حملة مكبرة بالتنسيق بين الحي وهيئة النظافة لرفع كفاءة حالة النظافة وإزالة المخالفات المتراكمة بالمنطقة محل الشكوى بصفة منتظمة وفي أوقات مختلفة على مدار اليوم.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد من العشش حول سور المسجد كانت تستغل لتجميع القمامة وأعمال الفرز، كما شملت الحملة تجديد كامل لجوانب الأرصفة بالشوارع المحيطة والمؤدية للمسجد.