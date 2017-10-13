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عارضة أزياء عالمية تثير الجدل في المغرب بـ"صورة عارية" في فندق تاريخي

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مصراوي Masrawy

عارضة أزياء عالمية تثير الجدل في المغرب بـ"صورة عارية" في فندق تاريخي

01:38 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

عارضة أزياء عالمية تثير الجدل في المغرب بـ"صورة ع

كتب - هشام عواض:

نشرت عارضة الأزياء الأمريكية، إميلي راتاجكوسكي، على "إنستجرام" صورة لها وهي "عارية" داخل بهو أحد الفنادق الشهيرة في مدينة مراكش المغربية، مما أثار الجدل.

وبحسب موقع "instyle" المختص بالموضة والجمال، أثارت عارضة الأزياء العالمية "إميلي"، الانتقادات في المغرب بعد نشرها صورة قيل عنها إنها "ليست محترمة لعادات البلد المضيف"، وذلك في فندق المامونية التاريخي، الذي يعود للقرن الـ 18.

وعلقت "إيملي" على الصورة باللغة الفرنسية قائلةً: "شكرًا مراكش"، ولاقت الصورة إعجاب أكثرمن مليون من المتابعين.

وذكرت صحف مغربية، أن صورة الموديل الأمريكية أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويزور العديد من عارضات الأزياء الشهيرات، والشخصيات العالمية الفندق، منهم عارضة الأزياء و الممثلة الأمريكية، أماندا سيرني، التي زارته في وقت سابق من هذا العام، وأشادت بالبلد قائلة "المغرب جميل".

وكان قد أقيم حفل زفاف بوبي ديليفين شقيقة عارضة الأزياء العالمية كارا ديليفين بفندق المامونية أيضاً في مارس الماضي.

عارضة أزياء عالمية تثير الجدل في المغرب بـ 

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