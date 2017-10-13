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حكام مباريات اليوم الجمعة في الأسبوع الخامس للدوري

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حكام مباريات اليوم الجمعة في الأسبوع الخامس للدوري حكام مباريات اليوم الجمعة في الأسبوع الخامس للدوري

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات اليوم الجمعة، ضمن الأسبوع الخامس بالدوري المصري الممتاز، على النحو التالي:

- الإنتاج الحربي × الإسماعيلي: أمين عمر ويعاونه سمير جمال وأحمد حسام، وكل من محمد عمارة وصبحي العمراوي حكم خامس، ومحمود الشرقاوي حكمًا رابعًا.

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- طنطا × : محمود بسيوني ويعاونه عبد الفتاح عريشة ويوسف البساطي، وكل من محمود عاشور وطارق سامي حكم خامس، ومجدي خاطر حكمًا رابعًا.

- إنبي × طلائع الجيش: وليد عبد الرازق ويعاونه سعد سيد ومحمود عبد السميع، وكل من أحمد الدليل وحسن السندبيسي حكم خامس، وهشام توفيق حكمًا رابعًا.

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