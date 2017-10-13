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الأوقاف: زواج القاصرات يؤدي للفوضى والطلاق المبكر

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الأوقاف: زواج القاصرات يؤدي للفوضى والطلاق المبكر الأوقاف: زواج القاصرات يؤدي للفوضى والطلاق المبكر

التحرير

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قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن زواج القاصرات "جريمة" مخالفة للشرع، ويفتح أبواب واسعة للفوضى، موضحا أن إقبال الشاب أو الفتاة على هذا النوع من الزواج دون أن يكونا مؤهلين فكريا، ونفسيا، وماديا، فإن النتيجة ستكون الطلاق المبكر.

وأضاف الوزير، خلال خطبة اليوم الجمعة بمسجد السيد أحمد البدوي بطنطا: "سن الزواج أصبح متغير طبقًا للزمن، فالقرآن الكريم لم يحدد سن معين للزواج"، مطالبًا بعقد دورات تدريبية للمقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

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وتابع: "أي عقد يعقده المأذون بطريقة غير رسمية فهو جريمة في حق الفتاة، ومن يفتي بغير ذلك فهو يظلم المجتمع".

 

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