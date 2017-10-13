أهالي الإسكندرية عن لافتات «البرشطة مدرسة»: «هيطلع فنكوش»

التحرير

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شهد طريق الكورنيش بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، انتشارا ملحوظا للافتات إعلانية تحمل عبارة "# البرشطة-مدرسة".

ورصدت "التحرير" انتشار تلك الإعلانات على طريق الكورنيش بمنطقة لوران، ومنطقة محطة الرمل، وسط تساؤلات المارة عن ماهية الإعلان.

تقول مروة محمد، طالبة بجامعة الإسكندرية، إن اللفظ المستخدم في الإعلان -برشطة- "غير محبب"، متسائلة عما إذا كان يتبع مديرية التربية والتعليم أم إعلانا عن اسم مدرسة خاصة.

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ويتوقع بدر الدين مصطفى، موظف، أن يكون إعلانا عن اسم فيلم جديد سيتم طرحه في دور السينما، أو إعلانا لبرنامج كوميدي جديد، مؤكدًا أن كلمة "البرشطة" مثيرة للتساؤل.

"إعلانات غريبة وكلام غير مفهوم"، يشير علاء وحيد، سائق، إلى أنه يتوقع أن يكون الإعلان "حاجة زي الفنكوش بتاع عادل إمام" أو اسم سلعة غذائية لأطفال المدارس.

بدوره، نفى الدكتور جمعة ذكري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، وجود صلة للمؤسسات التربوية بهذا الإعلان.