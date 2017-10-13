بالصور - إقبال متوسط في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء السويس

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السويس - حسام الدين أحمد:

أجريت اليوم الجمعة انتخابات التجديد النصفي لأطباء السويس، وسط إقبال أقل من المتوسط في الساعات الأولى من فتح باب الاقتراع، مع توقع القائمين على العملية الانتخابية زيادة أعداد الحضور مساء اليوم.

وتضم الجمعية العمومية لنقابة أطباء السويس 1134 طبيبًا، وتجري انتخابات التجديد النصفي بلجنة اقتراع واحدة، مقرها النقابة بحي السويس، ويجري الاقتراع لاختيار عضوين لمجلس النقابة فوق السن، واختيار عضو لمقعد شرق الدلتا بالنقابة العامة، بينما تم حسم مقعدي تحت السن بالتذكية.

ويشرف على لجنة انتخابات الأطباء المستشار محمد فكري رئيس النيابة الإدارية بالسويس، ويتنافس 4 أطباء على مقعدي فوق السن وهم الطبيب تامر البوهي استشاري الآشعة، والطبيب حازم شوقي استشاري الجراحة، والطبيب محمد حسن ثابت استشاري الأطفال، والطبيب أيمن الصاوي استشاري العظام.

أما مقعدي تحت السن فتم حسمهما بالتذكية للطبيب وائل الشرقاوي مدير بنك الدم، والطبيب محمود عوض أخصائي العظام.

بينما ترشح 4 أطباء على مقعد شرق الدلتا والذي يضم محافظات مدن القناة وشمال وجنوب سيناء، والشرقية ودمياط.