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96% نسب توزيع الكتب التعلم الفني و100% للثانوي العام بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

96% نسب توزيع الكتب التعلم الفني و100% للثانوي العام بالوادي الجديد

01:35 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

96% نسب توزيع الكتب التعلم الفني و100% للثانوي العام بالوادي الجديد

مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد2

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور غازي البنواني، اليوم الجمعة، إن نسب توزيع واستلام الكتب الدراسية للتعلم الفني، وصلت إلى 96% بينما وصلت إلى 100 % في التعليم العام على مستوى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وأضاف البنواني، لـ"مصراوي"، أنه يتبقى 4 كتب دراسية جاري استكمال تسليمهم لطلبة التعليم الصناعي، بالتنسيق مع قطاع الكتب بالوزارة في الفترة القليلة المقبلة.

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إلى انتهاء جميع أعمال الصيانة وبناء الأسوار ورفع الكفاءة والتطوير في 10 مدارس في مراكز الخارجة والداخلة والفرافرة نهاية الفصل الدراسي الأول.

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مصراوي Masrawy

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