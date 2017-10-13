أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: لا ننكر وجود تواصل بين الإنس والجن -
الأخبار - موجز لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - الخميس 26 - 10 - 2017 -
مسؤولة أممية تعلن من بيروت:"الكل يواجه صعوبات فى ملف النازحين" -
رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات -
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي -
رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري -
رئيس الوزراء للمواطنين: كل يوم أفضل من اللي قبله.. لازم نتفائل -
360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر -
الأخبار - قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ينظم احتفالية لتكريم أبطال حرب أكتوبر -
لعلهم يفقهون - الأئمة الأربعة يوضحون حكم تأخير صلاة السنن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

كشف غموض بلاغات سرقة ورش ومصانع ليلا في القليوبية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

كشف غموض بلاغات سرقة ورش ومصانع ليلا في القليوبية

01:34 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

كشف غموض بلاغات سرقة ورش ومصانع ليلا في القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشفت مباحث القليوبية، غموض سرقة عدد من الورش والمصانع ليلًا بقليوب، وتبين أن وراء السرقات، عاطلين يسرقان الورش أو المصانع ليلًا عن طريق قص الأقفال، وتبين أنهما ارتكبا 4 وقائع وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتعددت البلاغات أمام المقدم أحمد كمال أبو العز، رئيس مباحث مركز قليوب من العديد من أصحاب الورش والمصانع، بتعرضها للسرقة ليلًا، تم عرض البلاغات على اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير الأمن فتم تشكيل فريق بحث، أشرف عليها للواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي، وتوصل فريق البحث إلى أن وراء السرقات كلًا من "تامر. ر" 26 عامًا، و"مجدي. س" 23 عامًا، عاطلين، يكونا تشكيلاً عصابيًا فيما بينهما تخصص في ارتكاب سرقة الورش والمصانع بأسلوب قص الأقفال.

وفي أحد الأكمنة، تم ضبط المتهمين، وبحيازتهما عربة كارو، ومقص حدادي، وعتلة، وجهاز لاب توب، وكمية من الأقراص المخدرة، وبمواجهتهما اعترفا بصحتها وحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد التعاطي، واعترفا بارتكاب سرقة 4 ورش، ومصنع، ومتجر، وأرشدوا عن المسروقات لدى عملائهم كلًا من "جرجس. م" 28 عامًا، صاحب مخزن خردة، و"السباعي. ع" 47 عامًا، تاجر خردة، وجاري تطوير مناقشة المتهمين للوقوف على حجم نشاطهم الإجرامي وعما ارتكبوه من حوادث سرقات وجاري العرض على النيابة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تأخر في سداد الديون فأدعى سرقة 15 ألف دولار من مكتبه في السويس

    أخبار

  • غرقت في الرياح التوفيقي.. ربة منزل تنتحر بسبب خلافات أسرية بالقليوبية

    أخبار

  • في "خناقة على ربع جنيه".. ضبط سائق تعدى على أمين شرطة ببنها

    أخبار

  • القبض على "مشرط" و"السني" المتهمين في 20 قضية سرقة وسلاح بالقليوبية

    أخبار

إعلان

9ff81e9558.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

4 نصائح من "الأرصاد" للمواطنين لتجنب نزلات البرد والحوادث

4 نصائح من "الأرصاد" للمواطنين لتجنب نزلات البرد والحوادث

الصحة: مصرع 6 مواطنين وإصابة 14 في 4 حوادث سير

الصحة: مصرع 6 مواطنين وإصابة 14 في 4 حوادث سير

«نقل البرلمان»: قانون المرور الجديد سيقلل من حوادث الطرق

«نقل البرلمان»: قانون المرور الجديد سيقلل من حوادث الطرق