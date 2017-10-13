كشف غموض بلاغات سرقة ورش ومصانع ليلا في القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشفت مباحث القليوبية، غموض سرقة عدد من الورش والمصانع ليلًا بقليوب، وتبين أن وراء السرقات، عاطلين يسرقان الورش أو المصانع ليلًا عن طريق قص الأقفال، وتبين أنهما ارتكبا 4 وقائع وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتعددت البلاغات أمام المقدم أحمد كمال أبو العز، رئيس مباحث مركز قليوب من العديد من أصحاب الورش والمصانع، بتعرضها للسرقة ليلًا، تم عرض البلاغات على اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير الأمن فتم تشكيل فريق بحث، أشرف عليها للواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي، وتوصل فريق البحث إلى أن وراء السرقات كلًا من "تامر. ر" 26 عامًا، و"مجدي. س" 23 عامًا، عاطلين، يكونا تشكيلاً عصابيًا فيما بينهما تخصص في ارتكاب حوادث سرقة الورش والمصانع بأسلوب قص الأقفال.

وفي أحد الأكمنة، تم ضبط المتهمين، وبحيازتهما عربة كارو، ومقص حدادي، وعتلة، وجهاز لاب توب، وكمية من الأقراص المخدرة، وبمواجهتهما اعترفا بصحتها وحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد التعاطي، واعترفا بارتكاب سرقة 4 ورش، ومصنع، ومتجر، وأرشدوا عن المسروقات لدى عملائهم كلًا من "جرجس. م" 28 عامًا، صاحب مخزن خردة، و"السباعي. ع" 47 عامًا، تاجر خردة، وجاري تطوير مناقشة المتهمين للوقوف على حجم نشاطهم الإجرامي وعما ارتكبوه من حوادث سرقات وجاري العرض على النيابة.