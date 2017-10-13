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القبض على عاملين يديران ورشة لتصنيع الأسلحة في البحيرة

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مصراوي Masrawy

القبض على عاملين يديران ورشة لتصنيع الأسلحة في البحيرة

01:32 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

القبض على عاملين يديران ورشة لتصنيع الأسلحة في البحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم الجمعة، عاملين يديران ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص، داخل غرفة بمنزل أحدهما بقرية الحلاوجة، التابعة لمركز أبو المطامير.

ووردت معلومات لمباحث مركز شرطة أبو المطامير، مفادها قيام كلًا من "سعد. س. ع" 45 عامًا، عامل زراعي، ومقيم قرية الحلاوجة دائرة المركز، و"أحمد. س. س" 44 عامًا، عامل زراعي ومقيم قرية كوم سعدان بدائرة المركز، بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص، داخل غرفة ملحقة بمسكن المتهم الأول.

تم ضبط المتهمين بالورشة، وبداخلها 3 طبنجات عيار 9 مم "معدلة"، 32 ماسورة سلاح مختلفة الأحجام، 12 زردية، 2 مقص حديدي، منجلة، مكواة لحام.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات، وإدارتهما للورشة بقصد تصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص والاتجار فيها، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

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