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بالصور - إقبال متوسط على انتخابات نقابة الأطباء في الأقصر

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مصراوي Masrawy

بالصور - إقبال متوسط على انتخابات نقابة الأطباء في الأقصر

01:30 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

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سليمان الحكيم: قرار إزالة منزلي صادر منذ عام ولم أخطر به.. لماذا طبقوه الآن؟

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سليمان الحكيم: قرار إزالة منزلي صادر منذ عام ولم أخطر به.. لماذا طبقوه

الأقصر – (مصراوي):

شهدت صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالأقصر، صباح اليوم الجمعة، إقبالًا متوسطًا من قبل الأطباء في الساعات الأولى لبدء الاقتراع.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها في التاسعة صباحًا، وستغلق أبوابها في الـ5 مساءً ومن المتوقع زياد أعداد الأطباء الناخبين خلال الساعات المقبلة، لا سيما وأن محافظة الأقصر لها مرشح على مقعد عضوية النقابة لمنطقة جنوب الصعيد، هو الدكتور أحمد حمزة ومرشح لعضوية مجلس النقابة تحت السن الدكتور أحمد منتصر، ومرشح لعضوية المجلس فوق السن الدكتور خالد سلطان.

وتجرى الانتخابات في جميع المحافظات، ويتنافس فيها 51 مرشحًا على 12 مقعدًا بمجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية.

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مصراوي Masrawy

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