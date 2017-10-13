القبض على شخص زوّر مهنة "محامي حر" في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، اليوم الجمعة، القبض على حاصل على ليسانس شريعة وقانون، يقيم بدائرة مركز دار السلام، زوّر مهنة "محامي حر" على خلاف الحقيقة.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال إخطارًا من ضباط إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية والمتضمن ضبط " أشرف. ز. م" 55 عامًا حاصل علي ليسانس شريعة وقانون ويقيم بناحية أولاد سالم قبلي دائرة مركز دار السلام، لاستخراج بطاقة رقم قومي بمهنة محامي حر على خلاف الحقيقة، وبالاستعلام من نقابة المحامين الفرعية بسوهاج أفادت بزوال الصفة عن المذكور من يوليو الماضي حتى تاريخه.

وبمواجة المتهم قرر قيامه بإرسال الاستمارة لمقر النقابة الفرعية بسوهاج، صحبة أحد المحامين وختمها، ونفى علمه بزوال صفته كمحامي وقدم كارنيه استئناف صادر عام 2008 وينتهي 31/12/2008 .

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة ، حُرر عن ذلك المحضر رقم 34 أحوال قسم أول سوهاج لسنة 2017.