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أرقام من مئوية زيدان مع ريال مدريد

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أرقام من مئوية زيدان مع ريال مدريد أرقام من مئوية زيدان مع ريال مدريد

التحرير

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يحتفل زيدان غدًا بخوضه المباراة رقم 100 على رأس القيادة الفنية لريال مدريد، وذلك عندما يواجه الفريق الملكي نظيره خيتافي في الدوري الإسباني.

واستعرض موقع "فور فور تو" أبرز أرقام زيدان التدريبية مع ريال مدريد في السطور التالية كالآتي:

1- زيدان هو أول مدرب يتمكن من التتويج بنسختين متتاليتين في دوري أبطال أوروبا في العصر الحديث بالفوز بلقبي 2016 و2017.

2- زيدان هو أول مدرب لريال مدريد يتمكن من تفادي الخسارة أمام برشلونة في أول 3 لقاءات يخوضها على ملعب الكامب نو.

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3- هو أول مدرب يتمكن من الفوز بلقب للأندية كلاعب وكمدرب.

4- زيدان هو أول مدرب ولاعب يتمكن من الفوز بجميع لقاءات السور الأوروبي التي خاضها في تاريخه بداية من عام 1996 مع يوفنتوس و2002 مع ريال مدريد كلاعب ومن ثم 2016 و2017 مع ريال مدريد كمدرب.

5- نجح ريال مدريد في تدشين رقم قياسي تحت قيادة زيدان وهو التسجيل في 73 مباراة متتالية في جميع المسابقات.

6- نجح ريال مدريد تحت قيادة زيدان في أن يدشن رقما قياسيا إسبانيا بعد الخسارة في الدوري لـ40 مباراة متتالية.

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التحرير

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