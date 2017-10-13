برشلونة وأتلتيكو مدريد.. مباراة فك العقد

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يستقبل أتلتيكو مدريد غدًا نظيره برشلونة في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإسباني على ملعبه الجديد واندا متروبوليتان، الذي يأمل الروخيبلانكوس أن يكون فأل خير عليهم ويفكوا عليه عقدتهم أمام البرسا.

وعلى الرغم من إقصاء أتلتيكو مدريد برشلونة من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2014 و2016، وتعادل معه في الجولة الأخيرة من الدوري موسم 2013- 2014 على ملعب الكامب نو بالذات ليتوج باللقب، إلا أن أتلتيكو لم يتغلب على برشلونة في الدوري الإسباني منذ 14 فبراير من عام 2010، أي قبل تولى دييجو سيميوني المهمة الفنية للفريق.

وحقق أتلتيكو مدريد الفوز الأخير على برشلونة تحت قيادة المدرب السابق للفريق كويكي سانشيز فلوريس وبنتيجة 2-1 من توقيع كل من دييجو فورلان وسيماو.

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ومنذ ذلك الحين تواجه الفريقان 14 مرة في الدوري الإسباني، حقق برشلونة خلالها الفوز في 11 مباراة وتعادلا في 3 لقاءات أخرى، ولم يسبق لأتلتيكو أن فشل في التغلب على برشلونة كل تلك الفترة، حيث سبق أن فشل في التغلب عليه في الدوري لـ8 مباريات متتالية من قبل، وذلك في الفترة ما بين عامي 1980 و1986.

وعلى الجانب الآخر يرغب برشلونة في فك عقدة الملاعب الجديدة في إسبانيا، حيث يعود آخر فوز للبرسا في الزيارة الأولى لملعب إسباني جديد إلى عام 2001، عندما تغلب البرسا على ريال أوفيدو بنتيجة 3-2 على ملعبه الجديد حينها كارلوس تارتيري بثنائية باتريك كلويفرت وهدف من ريفالدو، ومنذ ذلك الحين لم يفز برشلونة في أول زيارة له لملعب جديد في إسبانيا.

وتعادل برشلونة بعدها سلبيًا مع إسبانيول على ملعبه الجديد كورنيلا البرات، وخسر في الزيارة الأولى لملعب سان ماميس الجديد بهدف نظيف أمام أتلتيك بلباو، كما خسر البرسا 2-1 أمام ريال سوسيداد و3-2 أمام ريال مايوركا وتعادل 3-3 مع نومانسيا.