بالأرقام.. كين الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي في عام 2025

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أشارت صحيفة "ذا صن" البريطاينة أنه من المنتظر أن يحطم مهاجم توتنهام هاري كين الرقم القياسي الخاص بألان شيرر الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي في موسم 2025- 2026، حيث سجل شيرر بقميص كل من بلاكبرن ونيوكاسل 260 هدفا في البريميرليج.

وسجل هاري كين حتى الآن 84 هدفا في 123 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي أكثر بـ18 هدفا من تلك الأهداف التي سجلها شيرر في نفس عمر كين الحالي والبالغ 24 عامًا.

وفي حال خاض كين 31,5 مباراة في الموسم، وهو معدل المباريات التي خاضها شيرر خلال مسيرته، وتمكن كين من الحفاظ على معدله التهديفي الحالي البالغ 0,68 هدف في المباراة، فسيحطم كين رقم شيرر عندما يلبغ من العمر 32 عامًا وتحديدًا في شهر ديسمبر من عام 2025.

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وبالنظر إلى الأهداف التي سجلها شيرر قبل حقبة الريميرليج التي بدأت في عام 1992، نجد أن إجمالي عدد الأهداف التي سجلها في الدوري بشكل عام 283 هدفا، وهو الرقم الذي من المنتظر أن يحطمه هاري كين في موسم 2026- 2027.

وبالنظر إلى الرقم القياسي الخاص بالهداف للدوري الإنجليزي بشكل عام بشكله القديم وبعصره الجديد مع البريميرليج، الذي يحمله جيمي جريفز بطل مونديال 1966 مع إنجلترا والذي سجل 357 هدفا، نجد أن كين في حال قرر الاعتزال بعمر 35 عاما مثل شيرر سيكون قد سجل حينها 337 هدفا، وسيحتاج حينها إلى خوض موسم آخر أو مومسين لتحطيم هذا الرقم.