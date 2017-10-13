برشلونة يحدد احتياجاته في الميركاتو الشتوي

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نجح برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي في التعاقد مع كل من نيلسون سيميدو وباولينيو اللذين يقدمان مستويات مميزة للغاية حتى الآن منذ بداية الموسم، إلا أن البرسا لا يزال أمامه الكثير من العمل لحل بعض المشاكل التي واجهها في سوق الانتقالات الصيفية، والمتمثلة في خسارة نيمار والفشل في التعاقد مع أي من فيليب كوتينيو وماركو فيراتي.

ورصدت صحيفة "ماركا" أبرز احتياجات برشلونة في الميركاتو الشتوي المقبل في السطور التالية كالآتي:

- أردا توران

حاول برشلونة كثيرًا خلال الميركاتو الماضي بيع لاعبه التركي أردا توران خاصة أن مدرب الفريق إيرنيستو فالفيردي أخرجه من حساباته تمامًا، إلا أن البرسا فشل في الأمر بعدما رفض توران الانضمام لفريق السابق جالاطا سراي، لرغبته في الاستمرار مع برشلونة حتى نهاية عقده الممتد حتى عام 2020، وسيحاول برشلونة من جديد إيجاد حل لتلك الأزمة.

- يري مينا

نجح برشلونة في التعاقد مع اللاعب الكولومبي مقابل 9 ملايين يورو من صفوف بالميراس البرازيلي، إلا أن برشلونة قرر بقاء اللاعب في صفوف الفريق البرازيلي حتى نهاية الموسم الجاري، ومن المنتظر أن ينضم لصفوف البرسا في شهر يناير في حال تعرض الفريق الكتالوني لأي إصابات.

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- وسط الملعب

يرغب برشلونة في تدعيم وسط ملعبه بشدة، وحاول البرسا التعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان ماركو فيراتي الصيف المقبل إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل، ونفس الحال انطبق مع متوسط ميدان نيس جين ميشيل سيري.

وسيكون البديل المناسب لبرشلونة التعاقد مع لاعب شالكة الألماني ليون جوريتسكا، الذي ينتهي تعاقده مع فريقه في شهر يونيو المقبل، وسيكون العمل في تلك الصفقة قويًا في الميركاتو الشتوي المقبل.

- التعاقد مع نجم

لا يزال برشلونة يرغب في التعاقد مع متوسط ميدان ليفربول فيليب كوتينيو، على الرغم من مغالاة ليفربول المادية ومشاركته مع الريدز في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، واستحالة مشاركته مع البرسا في المسابقة الأوروبية في حال انضم للبلوجرانا في الميركاتو الشتوي.