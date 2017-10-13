وزير التنمية المحلية يطالب بتوفير أعلى مستويات الأمن على طرق محافظة القليوبية

القاهرة- أ ش أ:

طالب وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف خلال اجتماع مع محافظ القليوبية محمود العشماوي، بضرورة توفير أعلى مستويات الأمن والسلامة على كافة الطرق بالمحافظة خاصة التي يتم تطويرها ورفع كفاءتها بما يسهم في تقليل الحوادث على الطرق وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير التنمية المحلية - في بيان اليوم الجمعة - أن الاجتماع بحث متابعة تطوير عدد من الطرق الرئيسية بالمحافظة لإحداث سيولة مرورية، بحضور كل من الدكتور أسامة عقيل أستاذ هندسة الطرق والنقل بكلية الهندسة جامعة عين شمس، ورئيس مجلس إدارة مكتب (المهندسون الاستشاريون الدوليون) "ICE" والدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزير لتطوير الإدارة المحلية.

واستعرض الاجتماع، ملامح تطوير ورفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمة لـ 3 طرق رئيسية بالمحافظة خاصة في ظل وجود عدد من المشروعات التي تنفذها الدولة حالياً في مجال الطرق خاصة طريقي شبرا- بنها الحر والدائري الإقليمي، حيث من المتوقع بعد الانتهاء من المشروعات الجديدة أن تزيد الكثافات المرورية على بعض الطرق بالمحافظة.

وأشار إلى أن عملية تطوير طرق المحافظة تشمل: طريق قليوب - القناطر الخيرية والذي يبلغ طوله حوالي 8 كيلومترات وطريق قليوب - شبين القناطر ويبلغ طوله حوالى 9.4 كيلومتر وطريق باسوس - شلقان، حيث تم خلال الاجتماع استعراض الجدوى المرورية والاقتصادية من تطوير الطرق الثلاثة حيث ستوفر للمحافظة ملايين الجنيهات سنوياً.

وأكد الشريف أهمية الطرق التي سيتم تطويرها لحل المشاكل المرورية وتسهيل حركة انتقال المواطنين وتقليل زمن الرحلات المرورية الحالية وحل الاختناقات المرورية ودفع عملية التنمية بالمحافظة.

وشدد على ضرورة توفير وسائل النقل مميزة بدرجاتها وفئاتها للمواطنين بمحافظة القليوبية خاصة الذين يتوجهون يومياً من مدن المحافظة إلى القاهرة.

واستمع وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع لعرض من الدكتور أسامة عقيل حول مخطط النقل الجماعي بالمحافظة وتم بحث واستعراض عدد من الأفكار الخاصة بتطوير هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.