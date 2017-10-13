200 جنيه توقع بهارب من 7 قضايا في السبتية

كتب – سامح غيث:

تمكنت مباحث قسم مكافحة جرائم النشل، اليوم الجمعة، من ضبط هارب من التنفيذ عليه في 7 قضايا أثناء قيامه بمحاولة سرقة كيس نقود حريمي بداخله مبلغ مالي قدره 200 جنيه وهاتف محمول، من سيده بمنطقة السبتية.

تلقى اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، إخطارا بضبط "ر.ش"، 53 سنة، محكوم عليه وهارب في 7 قضايا آخرهم قضية جنح قسم شرطة إمبابة "إيصال أمانة" حصر غيابيًا بالحبس لمدة سنتين وكفالة 1000 جنيه، مُتلبسًا بنشل كيس نقود حريمي بداخله مبلغ مالي 200 جنيه وهاتف محمول من زوجة "ن.ا"، 40 سنة، وذلك أثناء وجودها بموقف أتوبيسات السبتية – دائرة قسم شرطة الأزبكية.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكابه للواقعة، حرر المحضر اللازم عن الواقعة بقسم مكافحة جرائم النشل وأرسل بالمتهم والحرز لقسم شرطة الأزبكية لقيده وعرضه على النيابة.