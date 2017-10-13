ضبط 41 حالة تحرش في حملة أمنية بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

نفذ ضباط قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بالبحيرة، بالاشتراك وضباط قسم مباحث الآداب العامة، حملة بدائرة قسم شرطة دمنهور من السبت الماضي حتى أمس الخميس.

وأسفرت الحملة عن ضبط 41 حالة تعرض لإناث بالطريق العام، ما بين تحرش لفظي وجسدي، تم تحرير المحاضر اللازمة لهم وعرضهم على النيابة العامة للتحقيق معهم.

وصرح اللواء علاء عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة أنه تم تخصيص عدد كاف من الدوريات المتحركة والخدمات الشرطية لتأمين مدارس المحافظة، وتحقيق الانضباط بمحيطها، للحفاظ أمن وسلامة الطالبات.