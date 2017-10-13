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بالتفاصيل.. إحالة قضية شبكة تبادل الزوجات بالقليوبية للمحاكمة العاجلة

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مصراوي Masrawy

بالتفاصيل.. إحالة قضية تبادل الزوجات بالقليوبية للمحاكمة العاجلة

01:11 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

بالتفاصيل.. إحالة قضية شبكة تبادل الزوجات بالقليوبية للمحاكمة العاجلة

ارشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أمر المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات جنوب بنها، بإحالة قضية شبكة تبادل الزوجات والجنس الجماعي بشبرا الخيمة للمحاكمة العاجلة، ومن المقرر تحديد جلسة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة شبرا الخيمة.

ووردت معلومات سرية لمباحث الآداب بالقليوبية، تفيد بقيام شخص يدعى "م. ح"، موظف في فندق شهير بالقاهرة، بإنشاء صفحة على شبكة الإنترنت، لاستقطاب راغبي تبادل الزوجات حتى تفاعل معه أحد الأشخاص ويدعى "م. م"، ونشأت معه علاقة صداقة انتهت بتبادل زوجتيهما داخل شقة المتهم الأول بمنطقة شبرا.

وعرضت المعلومات على اللواء مدير أمن القليوبية، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تم وضع الشقة تحت المراقبة، وتبين قيام المتهم الأول بعمل حفلات جنس، وكان كل متهم يقوم بممارسة الجنس مع زوجة الآخر في غرفة نوم واحدة، وفي الوقت المناسب داهمت القوات الشقة، وتم ضبط المتهمين وهم "م. ح"، موظف، وزوجته "س. م" و"م. م"، مهندس كهربائي، وزوجته "د" مدرسة في غرفة نوم واحدة متجردين من ملابسهم، وتم تحريز عقاقير منع "الحمل" داخل الشقة وملابسهم الداخلية.

وأدلى المتهمون في القضية خلال التحقيقات، باعترافات تفصيلية أمام النيابة، وقالت المتهمة "س" إن زوجها "م. ح" كان يجبرها على ممارسة الجنس مع شخص آخر، ويصورها بواسطة موبايله، أثناء الممارسة.

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