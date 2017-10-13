مصرع سيدة تناولت طعاما فاسدا في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

لقيت سيدة مصرعها، اليوم الجمعة، عقب تناولها وجبة طعام منزلية فاسدة، بقرية الغريزات دائرة مركز المراغة، شمال محافظة سوهاج.

وتلقى مأمور مركز شرطة المراغة، إخطارًا من مستشفى سوهاج العام، بوصول "راضية حسن محمد" 27 عامًا، وتقيم بناحية الغريزات دائرة المركز، مصابة بحالة إعياء شديد وقيئ مستمرة وتوفيت عقب وصولها المستشفى.

وبسؤال شقيقها "أشرف" قرر حدوث إصابة المذكورة عقب تناولها وجبة طعام منزلية "فاسدة" ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 4257 إداري المركز لسنة 2017.