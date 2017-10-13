مصرع سيدة تناولت طعاما فاسدا في سوهاج
مصرع سيدة تناولت طعاما فاسدا في سوهاج
01:08 م الجمعة 13 أكتوبر 2017
ارشيفية
سوهاج – عمار عبدالواحد:
لقيت سيدة مصرعها، اليوم الجمعة، عقب تناولها وجبة طعام منزلية فاسدة، بقرية الغريزات دائرة مركز المراغة، شمال محافظة سوهاج.
وتلقى مأمور مركز شرطة المراغة، إخطارًا من مستشفى سوهاج العام، بوصول "راضية حسن محمد" 27 عامًا، وتقيم بناحية الغريزات دائرة المركز، مصابة بحالة إعياء شديد وقيئ مستمرة وتوفيت عقب وصولها المستشفى.
وبسؤال شقيقها "أشرف" قرر حدوث إصابة المذكورة عقب تناولها وجبة طعام منزلية "فاسدة" ونفى الشبهة الجنائية.
حُرر عن ذلك المحضر رقم 4257 إداري المركز لسنة 2017.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
لجنة لبحث أسباب نقص كبسولات أجهزة الغسيل الكلوي بمستشفى طهطا العام
-
تسليم 19 قطعة أرض للمستثمرين بالمناطق الصناعية في سوهاج
-
القبض على 9 أشخاص تشاجروا بالسلاح بسبب أولوية المرور في سوهاج
-
ضبط عاطل بحوزته 700 قرص مخدر بسوهاج
إعلان
إعلان