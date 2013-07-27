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الحلقة (17) من "موجة حارة": البحث عن "نبيل" بعد أن اختطفه "أمن الدولة".. ووفاة "خضرة شناوية"

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الحلقة (17) من "موجة حارة": البحث عن "نبيل" بعد أن اختطفه "أمن الدولة".. ووفاة "خضرة شناوية" الحلقة (17) من "موجة حارة": البحث عن "نبيل" بعد أن اختطفه "أمن الدولة".. ووفاة "خضرة شناوية"

كتب : شريف حسين منذ 22 دقيقة

في بداية الحلقة السابعة عشرة، تخبر "جميلة"، صاحبة مركز التجميل والزوجة الثانية للشيخ "سعد العجاتي"، تخبر "حمادة غزلان"، الذي يلعب دوره الفنان سيد رجب، بأن شقيق عدوه اللدود المقدم سيد العجاتي، الذ يلعب دوره الفنان إياد نصار، تم إلقاء القبض عليه في أمن الدولة، فيبدي "غزلان" سعادته لسماعه الخبر.

ويحاول "سيد العجاتي" التدخل للإفراج عن شقيقه الذي اختطفه جهاز مباحث أمن الدولة، فيذهب إلى اللواء عم زميله "عمر الجندي"، ويذهب للقاء زملاء "نبيل" في الصحيفة التي يعمل بها، وكذلك البرنامج التليفزيوني الذي يقوم بإعداده، فيعترف له المدير بأنه يعمل مع ضابط بأمن الدولة، إلا أنه ينفي أن يكون له علاقة باختطاف "نبيل".

وتتوفى خضرة شناوية، والدة "حمادة غزلان"، والتي كانت تربطه علاقة قوية بها، تصل لحد التقديس، حيث كان على استعداد أن يحارب العالم من أجلها، فخيم عليه حزن شديد بعد وفاتها في حمام زوجته الأولى "إجلال"، التي تلعب دورها الفنانة هالة فاخر، حيث ابتلعت قطعا من الحشيش مع الطعام، لأن "إجلال" منعتها من تدخينه.

يذكر أن مسلسل موجة حارة، بطولة سيد رجب وإياد نصار ورانيا يوسف ومعالي زايد ومدحت صالح، ويدور في إطار دراما اجتماعية، حول أسرة العجاتي وأخيه الثوري، وعلاقتهم بعدة أسر وشخصيات أخرى، منها حمادة غزلان.

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