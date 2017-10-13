سليمان الحكيم: قرار إزالة منزلي صادر منذ عام ولم أخطر به.. لماذا طبقوه الآن؟
سليمان الحكيم: قرار إزالة منزلي صادر منذ عام ولم أخطر به.. لماذا طبقوه الآن؟
12:55 م الجمعة 13 أكتوبر 2017
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الإسماعيلية- انجي هيبة:
قال الكاتب الصحفي سليمان الحكيم إن قرار إزالة منزله صادر منذ عام، ولم يخطر به، متسائلا في تصريحات خاصة لمصراوي عقب الإفراج عنه: لماذا طبقوه الآن؟ وهدموا منزلي دون المنازل الأخرى المخالفة؟
وتابع الكاتب الصحفي: "هدم بيتي وإلقاء القبض عليّ ليس له علاقة بموقفي السياسي المعارض، فلماذا إذاً تقوم الحملة بهدم بيتي فقط دونًا عن البيوت المخالفة رغم أنني لم أبنِ على أرض حكومة، كما لم أبنِ على أرض زراعية أو متنازع عليها مع طرف آخر ولكنها داخل كومباوند مرخص له بالبناء، كما أن قرار الإزالة صادر منذ عام ولم أًخطَر به رغم طول المدة، فلماذا طبق هذا القرار الآن بعد أن طالب الكثيرين في كل الفضائيات بإعدامي".
وأظهرت صورا التقطتها عدسة مصراوي لمنزل الحكيم، قيام حملة الإزالة بهدم حوائط الدور الأرضي للمنزل.
كانت ابنتا الحكيم إسراء وملاذ قالتا في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي إن القوات هدمت منزلهم في فايد بالكامل، وقبضت على والدهما.
وأخلي سبيل الكاتب سليمان الحكيم، أمس الخميس، على ذمة القضية رقم ٥٦٢٤ جنح فايد، بكفالة 500 جنيه".
وقالت مديرية أمن الإسماعيلية، في بيان صحفي أمس: "إنه أثناء تنفيذ القرار رقم 26 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 1-2-2017 الصادر من محافظ الإسماعيلية، بإزالة التعديات (أرضي وثلاثة أدوار) خاصة بمنزل ملك الكاتب الصحفي سليمان الحكيم، اعترض على التنفيذ واعتدى بالسب والقذف على القوات المشتركة في تأمين الإزالة، بقصد منعهم من القيام بأعمالهم".
وأضاف البيان، أنه جرى القبض على "الحكيم"، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونًا، قبل أن تصدر نيابة فايد قرارها بإخلاء سبيله.
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