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"الأرصاد" تكشف أسباب التقلبات الجوية.. وتنصح المواطنين: "ارتدوا الجواكيت"

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مصراوي Masrawy

"الأرصاد" تكشف أسباب التقلبات الجوية.. وتنصح المواطنين: "ارتدوا الجواكيت"

12:58 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

الأرصاد

كتبت- مادي غيث:
أرجع الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، شعور البعض ببرودة الطقس في ساعات الليل إلى التقلبات الجوية السريعة التي يشهدها فصل الخريف من كل عام.

وقال "عبد العال" في تصريحات لمصراوي، إنه دائما تكون درجات الحرارة العظمى إلى حد ما مرتفعة، مع نشاط الجسم طوال فترة النهار؛ لذلك نشعر بارتفاع درجات الحرارة على عكس الليل يقل النشاط وتقل درجات الحرارة.

ويسود اليوم الجمعة، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

وتوقع خبراء الأرصاد أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط للأمطار الخفيفة على الإسكندرية.

وأوضح رئيس هيئة الأرصاد أن فصل الخريف تحدث به تغيرات جوية حادة، ومن الممكن أن تسقط أمطار تصل حد السيول، ولكن قبل حدوث ذلك بـ72 ساعة تنبه الهيئة بذلك.

ونصح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين، بارتداء الجواكت الخفيفة في المساء خاصة الأطفال؛ لتجنب الإصابة بنزلات البرد.​

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مصراوي Masrawy

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