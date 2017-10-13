فاطمة ناعوت مشيدة بمبادرة سميرة أحمد: الملابس تحولت ​ﻷحجار تبني مصر

كتبت- أسماء يحيى:

وجهت الكاتبة فاطمة ناعوت، الشكر للفنانة سميرة أحمد على مبادرتها بعرض ملابسها ومقتنياتها الفنية للبيع لصالح صندوق "تحيا مصر".

وأضافت "ناعوت" في تصريح لـ"مصراوي"، اليوم الجمعة، على هامش المعرض الذي تقيمه الفنانة سميرة أحمد بنادي الجزيرة الرياضي لبيع ملابسها لصالح "صندوق تحيا مصر": "تحية للفنانة العظيمة، صاحبة التاريخ الفني الساحر"، لافتة إلى أن الفنانة بهذه المبادرة حولت القطع الفنية من الملابس التي ظهرت في مناسبات وأعمال فنية عديدة إلى أحجار تبني مصر.

يذكر أن صندوق تحيا مصر، ينظم اليوم الجمعة، بالتعاون مع الفنانة سميرة أحمد معرضًا بنادي الزمالك الرياضي؛ لبيع المقتنيات والملابس التي ارتدتها الفنانة في أعمالها والتبرع بالعائد لصالح صندوق تحيا مصر.