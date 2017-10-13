ضبط 46 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال ٢٤ ساعة

كتب - علاء عمران:

‏‫وجهت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، عدة حملات مرورية وانضباطية لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية، بإشراف اللواء عصمت الأشقر، مساعد وزير الداخلية للمرور، عن ضبط 46884 مخالفة مرورية متنوعة، 2529 دراجة نارية مخالفة، 39 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه كل واقعة على حدا للعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.