إحباط تسلل 32 شخصًا مصريًا لخارج البلاد عبر الحدود الغربية

كتب - علاء عمران:

‏‫واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها الأمنية وإغلاق الدروب الصحراوية والمدقات الجبلية التي يسلكها المهربين والعناصر الإجرامية والمتسللين بطرق غير شرعية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح بالتنسيق الكامل بين قطاع أمن المنافذ والقوات المسلحة وقطاعي الأمن العام والأمن الوطني من إحباط محاولة قيام 32 شخص مصري الجنسية - التسلل خارج البلاد بطريقة غير شرعية عبر الحدود الغربية.

جاري تحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.