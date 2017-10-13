إحباط تسلل 32 شخصًا مصريًا لخارج البلاد عبر الحدود الغربية
إحباط تسلل 32 شخصًا مصريًا لخارج البلاد عبر الحدود الغربية
12:59 م الجمعة 13 أكتوبر 2017
كتب - علاء عمران:
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها الأمنية وإغلاق الدروب الصحراوية والمدقات الجبلية التي يسلكها المهربين والعناصر الإجرامية والمتسللين بطرق غير شرعية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح بالتنسيق الكامل بين قطاع أمن المنافذ والقوات المسلحة وقطاعي الأمن العام والأمن الوطني من إحباط محاولة قيام 32 شخص مصري الجنسية - التسلل خارج البلاد بطريقة غير شرعية عبر الحدود الغربية.
جاري تحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
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