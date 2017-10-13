بعضها لم تسمع عنها.. 6 سيارات ينتظرها العالم في 2018

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تعكف العديد من الشركات العالمية على تقديم أفضل السيارات والتقنيات التي توصلت لها على مستوى تطوير تلك الصناعة في العام الجاري، بحيث تتمكن من الكشف عن العديد من التقنيات الحديثة والموديلات المغايرة في الأسواق العالمية بحلول عام 2018، لاسيما وأنه قد يشمل ظهور إصدارات مختلفة وحديثة ومغاير عن تلك التي اعتادت الشركات العالمية عليها.

ونشر موقع "كار كيز" البريطاني المتخصص في السيارات، مجموعة من الإصدارات التي من المرجح أن تستحق الاهتمام في 2018، نظرًا لإمكاناتها أو ظروف إنتاجها بشكل واضح..

ألباين A110

تمثل العودة الرسمية للشركة الفرنسية التي ظلت لأكثر من 20 عاما بلا تواجد مؤثر على مستوى السوق العالمي، حيث كشفت "ألباين" عن المفهوم الاختباري للسيارة في 2016 خلال معرض جنيف الدولي للسيارات هذا العام، وتستخدم محرك بسعة 1800 CC ومزود بأربعة سلندر وشاحن إضافي "تربو".

أودي Q8

استبدلت الشركة الألمانية سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV” الشهيرة "Q7”، والتي تعد أكبر إصداراتها من هذا الطراز، بنسخة جديدة قادرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/ ساعة في زمن 4.7 ثانية فقط.

هيونداي FCEV

تمثل واحدة من أهم الموديلات التي ستدعم الاعتماد على تقنية خلايا الوقود المشغلة للسيارة، والتي تعتمد على الهيدروجين كنمط صحي ونظيف للوقود بدلًا من الأنواع المحروقة، والتي تمثل ملوثات كبيرة للبيئة.

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فولكس فاجن أب

هي نموذج جديد يتخذ من إصدار "جولف" الشهير أساسًا لصناعة السيارة، وتعد واحدة من الإصدارات الكهربائية التي تراهن عليها الشركة الألمانية العملاقة، في محاولة للتخلص من تبعات فضيحة الانبعاثات التي هزت مكانتها في الأسواق العالمية بشكل واضح.

جاجوار I-Pace

تعد أول سيارة كهربائية بالكامل للشركة البريطانية العملاقة، حيث سيق وأن عملت على صناعة بعض الإصدارات التي تدعم أنواع مختلفة من الوقود، إلا أنها لم تقم بتصنيع موديل يعمل بالكهرباء فقطـ لتكون سيارتها الجديدة أولى تجاربها في هذا الطراز.

BMW i8

تعيد الشركة الألمانية العملاقة إنتاج سيارتها الرياضية الخارقة "i8” بنسخة "رودستر" الجديدة، والتي تمثل إحياء للمفهوم الرياضي الاختباري الذي أطلقته العملاقة البافارية في 2012، والذي كان بداية لإنطلاق هذا الإصدار.