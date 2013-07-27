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الحلقة (16) من "جار القمر": استمرار مغامرات "فاطمة" مع أسرة "أبوشهد"

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الحلقة (16) من "جار القمر": استمرار مغامرات "فاطمة" مع أسرة "أبوشهد" الحلقة (16) من "جار القمر": استمرار مغامرات "فاطمة" مع أسرة "أبوشهد"

كتب : شريف حسين منذ 14 دقيقة

في الحلقة السادسة عشرة من المسلسل الكويتي "جار القمر"، تستمر "فاطمة" في محاولة التودد والتقرب من "أبوشهد"، حيث تجلس في منزله لرعاية أولاده بعد وفاة زوجته، فهي تحاول الزواج منه بأي شكل، فتستمر المغامرات والتحذيرات من هذه السيدة، من قِبل بنات "أبوشهد".

وتتحدث "فاطمة" مع "عنود" حول الحب، بعد أن قررت "عنود" معاملتها معاملة حسنة نظرا لثرائها واستغلال "عنود" لها، فتقول "فاطمة" إنها لم تدخل قصة حب أبدا، بينما تخبرها "عنود" بأن الحب يجب أن تزينه الأموال، فلا ينبغي أن تحب فقيرا لا ينفق عليها.

ويستمر الصراع على "أبوشهد" بين "فاطمة" وبين "أم مروان"، حيث تريد كلتاهما الفوز بـ"أبوشهد"، فتتشاجران معا.

يُذكر أن مسلسل "جار القمر"، بطولة إبراهيم الزدجال، لطيفة المجرن، إلهام الفضالة، يعقوب عبدالله، زهرة عرفات، جواهر، وليلى عبدالله.

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