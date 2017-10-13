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شرطة التموين تضبط ٢٨٤ قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

شرطة تضبط ٢٨٤ قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

12:50 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

شرطة التموين تضبط ٢٨٤ قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع فروعها بمديريات الأمن المختلفة بمتابعة حركة الأسواق وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية.

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بإشراف اللواء أنور سعيد، مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، عن ضبط 24 قضية مواد بترولية وأسطوانات البوتاجاز، و 115 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، 34 قضية في مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و69 قضية في مجال الغش التجاري، و 28 قضية في مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستخدام.

كما تم ضبط 30 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، و 8 قضايا في مجال الثروة الحيوانية والداجنة، و 4 قضايا في مجال السلع مجهولة المصدر.

تم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه كل واقعة على حدا للعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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