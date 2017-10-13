دراسة: أفضل طرق لعلاج الاكتئاب ما بعد الولادة

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كشفت دراسة طبية حديثة، أن جلسات العلاج الجماعي هي أكثر الطرق فعالية في تجاوز فترة الاكتئاب التي تمر بها السيدات في أعقاب الحمل والولادة.

وبحسب موقع "أول إفريقيا"، فإن الدراسة التي أقامتها منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة، أكدت ضرورة خضوع السيدات بعد الحمل والولادة لجلسات علاج نقاشي مع مجموعة من السيدات التي تمر بتلك الفترة.

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وقالت الدراسة إن تلك الوسيلة تعد الأكثر فعالية من طرق العلاج النفسي المعتادة، لاسيما وأنها تشير إلى وجود حالات قريبة في المستوى من السيدات اللاتي يصابن بتلك الأعراض بعد الحمل والولادة.

وتشير العديد من التقارير الصحية، إلى أن ما يزيد عن 40 % من السيدات تدخل في حالات اكتئاب مرضي في الفترة التي تلي الولادة، وهو الأمر الذي يمثل بعض الضغوط العصبية في تلك الفترة الحرجة.