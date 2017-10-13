أخبار عاجلة

رئيس لإقليم كتالونيا: لا انتخابات مبكرة لعدم وجود ضمانات -
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي -
رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري -
رئيس الوزراء للمواطنين: كل يوم أفضل من اللي قبله.. لازم نتفائل -
360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر -
الأخبار - قطاع شؤون الإنتاج الثقافي ينظم احتفالية لتكريم أبطال حرب أكتوبر -
لعلهم يفقهون - الأئمة الأربعة يوضحون حكم تأخير صلاة السنن -
الأخبار - المتحف المصري الكبير يستقبل تاج عمود أثري للملك بطليموس الثاني -
الأخبار - وزير البترول يبحث مع السفير الإيطالي سبل زيادة الفرص الأستثمارية -
الأخبار - الصحة : إصابة 17 شخصاً فى حريق بمخزن للبويات والمواد البترولية بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. التحرير

دراسة: أفضل طرق لعلاج الاكتئاب ما بعد الولادة

Google+ Print
دراسة: أفضل طرق لعلاج الاكتئاب ما بعد الولادة دراسة: أفضل طرق لعلاج الاكتئاب ما بعد الولادة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشفت دراسة طبية حديثة، أن جلسات العلاج الجماعي هي أكثر الطرق فعالية في تجاوز فترة الاكتئاب التي تمر بها السيدات في أعقاب الحمل والولادة.

وبحسب موقع "أول إفريقيا"، فإن الدراسة التي أقامتها منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة، أكدت ضرورة خضوع السيدات بعد الحمل والولادة لجلسات علاج نقاشي مع مجموعة من السيدات التي تمر بتلك الفترة.

شاهد أيضا

وقالت الدراسة إن تلك الوسيلة تعد الأكثر فعالية من طرق العلاج النفسي المعتادة، لاسيما وأنها تشير إلى وجود حالات قريبة في المستوى من السيدات اللاتي يصابن بتلك الأعراض بعد الحمل والولادة.

وتشير العديد من التقارير الصحية، إلى أن ما يزيد عن 40 % من السيدات تدخل في حالات اكتئاب مرضي في الفترة التي تلي الولادة، وهو الأمر الذي يمثل بعض الضغوط العصبية في تلك الفترة الحرجة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي

«التحرير» يكشف السبب الحقيقي لظهور عمرو مرعي في الأهلي

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

رئيس الوزراء للمواطنين: كل يوم أفضل من اللي قبله.. لازم نتفائل

رئيس الوزراء للمواطنين: كل يوم أفضل من اللي قبله.. لازم نتفائل

360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر

360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر