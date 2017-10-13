مديرو أمن 6 محافظات يتفقدون المواقع الشرطية لتنفيذ الخطط الأمنية

كتب - علاء عمران:

واصل مديرو أمن "الغربية، والفيوم، وبني سويف، والأقصر، والبحيرة، ودمياط، والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات" جولاتهم الميدانية والتي تفقدوا خلالها الحالة الأمنية بمختلف المواقع الشرطية بنطاق المديريات والأقوال والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية وكذلك قوات تأمين دور العبادة والمنشآت الحيوية والعامة للتأكد من انتظام الخدمات وتنفيذ الخطط الأمنية.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تقييم الأداء في مختلف المواقع الشرطية، والوقوف على مدى استيعاب القوات لكافة المتغيرات والأحداث الأمنية الراهنة والتعرف ميدانيًا على مدى قدرة وجاهزية القوات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون.