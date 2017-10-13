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رئيس الطائفة الإنجيلية يعزي البابا تواضروس في مقتل كاهن كنيسة الفشن

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مصراوي Masrawy

رئيس الطائفة الإنجيلية يعزي البابا تواضروس في مقتل كاهن كنيسة الفشن

12:06 م الجمعة 13 أكتوبر 2017

رئيس الطائفة الإنجيلية يعزي البابا تواضروس في مقتل كاهن كنيسة الفشن

الدكتور القس أندريه زكى

القاهرة- أ ش أ:

نعى الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الانجيلية بمصر، القمص سمعان شحاتة كاهن كنيسة الشهيد يوليوس الآقفهصى بعزبة جرجس بك بالفشن، والذي لقى مصرعه صباح أمس الخميس نتيجة اعتداء غادر من أحد المتطرفين وهو يؤدى رسالته الرعوية في منطقة مؤسسة الزكاة بمدينة السلام بالقاهرة.

وبعث القس زكي برقية عزاء إلى البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قدم من خلالها تعازيه وتعازي أبناء الطائفة الانجيلية لقداسته وشعب الكنيسة وأسرة الشهيد.

وأكد أن مثل هذه الأعمال الارهابية والاجرامية لن تثنينا عن القيام بأداء رسالتنا نحو الكنيسة والوطن، والعمل على تحقيق رسالة المسيح على الأرض.

كما بعث الدكتور القس أندريه زكى ببرقية عزاء للانبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن، وشعب الكنيسة وأسرة الشهيد.

كانت الكنيسية القبطية الأرثوذكسية، أعلنت في بيان أمس الخميس، مقتل القمص سمعان شحاتة كاهن كنيسة "القديس يوليوس الأقفهصي" في عزبة جرجس بمدينة الفشن في بني سويف.

وقالت الكنيسة في البيان: "إنه في حادث مؤسف تعرض القمص سمعان شحاتة كاهن كنيسة القديس يوليوس الأقفهصي، عزبة جرجس بالفشن للاعتداء، في أثناء تواجده وبرفقته القس بيمن، مفتاح كاهن كنيسة الملاك بعزبة فرنسيس، مطاي، بالقرب من منطقة مؤسسة الزكاة بمدينة السلام بالقاهرة".

ونقل الكاهن إلى مستشفى المرج حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

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Asha

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